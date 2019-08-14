هل تزوجت منة عرفة وأنجبت طفلاً؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ترددت أنباء مؤخرا عن زواج الفنانة المصرية الشابة منة عرفة وإنجابها طفل، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين جمهورها.

وقد انطلقت هذه الأنباء بعد حلول منة عرفة ضيفة على برنامج “الجمعة في مصر” على قناة MBC مصر، حيث تحدثت عن دورها في مسلسل “راجل وست ستات” منذ الطفولة وحتى الشباب.

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منة قالت خلال الحلقة أنها جسدت في المسلسل شخصية الطفلة ثم المراهقة ثم الشابة التي تزوجت وأنجبت طفلًا، وهو ما فهمه البعض بأنها تتحدث عن حياتها الشخصية، وأنها تزوجت بالفعل ولديها طفل، وهو ما تسبب في إطلاق هذه الشائعة، التي تم الكشف بأنها لا أساس لها من الصحة.

ومن ناحية أخرى، ردت منة على اتهامها بإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة، حيث أكدت أنها لا تتعمد ذلك، وأن غالبية الصور التي نشرت لها كانت من جلسات تصوير تابعة لمجلات، التي تكون صاحبة قرار إظهارها بشكل معين.

وكشفت الفنانة الشابة عن عمرها، حيث قالت إنها اصبحت تبلغ من العمر 21 عاما، لكن صورتها كطفلة مازالت عالقة في أذهان البعض.