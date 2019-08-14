فنان كاد يتسبب في إصابة محمد إمام بشلل نصفي.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري محمد عادل إمام، لعدة إصابات خلال تصوير مشاهده في فيلم “لص بغداد”.

محمد إمام، نشر صورة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام” من كواليس التصوير وأكد من خلالها أن حماس الفنان أحمد العوضي كاد يصيبه بإصابات خطيرة.

وعلق على الصورة قائلا: “بقالي 3 أيام بصور في مشهد أكشن. برغم التعب والإصابات لكنه من أكتر مشاهد الأكشن اللي استمتعت بيها وأنا بصوره. كان معايا فريق كبير ومحترف عمل أقصى مجهود علشان يطلعوا مشهد متميز”.

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وأضاف: “ده غير إنه أول تعاون مع زميلي المتألق أحمد العوضي اللي فوجئت باجتهاده الشديد اللي هيخليه نجم مصر قريب وبروحه المقاتلة اللي كانت هتجبلي شلل نصفي. انتظرونا سوا في لص بغداد”.

فيلم “لص بغداد”، من بطولة محمد إمام، وياسمين رئيس، وأمينة خليل،ومحمد عبدالرحمن، وصلاح عبدالله، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وشارك محمد إمام، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “هوجان”، كل من كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.