دعوى قضائية ضدّ جنيفر لوبيز في مصر.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: لم تكد النجمة العالمية جنيفر لوبيز تهنأ بالنجاح الكبير الذي حققته حفلتها الغنائية الإستعراضية الأولى في مصر والتي أحيتها في الساحل الشمالي أخيراً.

إذ أن لوبيز واجهت الكثير من حملات الهجوم والانتقادات الواسعة بعد انتهاء حفلتها بأيام، على خلفية إحيائها حفلة قبلها في تل أبيب، حتى أن هذه الحملات وصلت إلى رفع دعوى قضائية ضدها من قبل المحامي الشهير سمير صبري.

تجاهل لوبيز

وكشفت بعض المصادر عن بعض التطوّرات الخاصة بأزمتها في مصر. في بداية الأمر، فوجىء الجمهور المصري بعدم نشر لوبيز أيّاً من مقاطع الفيديو الخاصة باحتفالها الأول في مصر عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأدّى هذا الأمر إلى غضب عدد كبير من جمهورها المصري من تصرّفها خصوصاً أنها اعتادت نشر الفيديوهات الخاصة من حفلاتها خلال جولتها الأخيرة، سواء في تركيا أو روسيا أو غيرها… ووجدوا أن تصرّفها هذا غير مبرّر لتجاهلها التام لاحتفالها الأول في مصر.

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أجر لوبيز

فور تصرّف النجمة العالمية غير المبرر لتجاهلها احتفالها الأول في مصر وعدم نشر أي صور أو فيديوهات تتعلّق بزيارتها الأولى لمصر، أكد مصدر مطّلع أن هناك الكثير من الأحاديث في كواليس الحفل عن تعمّد جنيفر عدم الدعاية لحفلتها الأولى في مصر بسبب عدم حصولها على بقية مستحقاتها من الشركة المنظّمة للحفلة.

كما أن التذاكر وُزّعت على نجوم ونجمات المجتمع وكبار رجال الأعمال لفئة Vip ولم يحقّق الحفل الربح المادي المطلوب.

بالعودة إلى الدعوى القضائية، واجهت لوبيز دعوى قضائية في مصر وبلاغاً للنائب العام من قبل المحامي سمير صبري فور ظهورها في الحفل بملابسها التي وصفها البعض بالجريئة، خصوصاً أن الحفل تزامن مع الحادث الإرهابي الذي أصاب مصر في “معهد الأورام” قبل أيام حيث صرّح أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام ضدها خلال الساعات المقبلة.