حبيبة باريش أردوتش تردّ على الشائعات وهذا ما قالته

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت شائعات تفيد بأن الممثلة التركية جوبسي أوزاي، وهي حبيبة النجم التركي باريش أردوتش بطل “حب للإيجار”، غاضبة من معجباته، ما دفعها إلى تغيير منزلهما للمرة السادسة.

إلا أن أوزاي نفت ما تمّ تداوله، مؤكدة أنها مجرّد شائعات. وأدلت بهذه التصريحات للصحافيين الباباراتزي الذين كانوا يراقبونها وكانوا لها بالمرصاد فور خروجها من أحد المطاعم في مدينة اسطنبول حيث كانت تتناول العشاء مع أردوتش وأصدقائهما في فترة راحتها من تصوير فيلمه الجديد.

وأكد الثنائي التركي في حوارهما أنهما تعجّبا من هذه الشائعة عند سماعها، خصوصاً أنهما لم يغيّرا منزلهما أكثر من مرة.