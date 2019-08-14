كواليس زيارة نسرين طافش إلى مصر وموقفها من “الزيبق” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: تقضي الفنانة نسرين طافش إجازة عيد الأضحى المبارك برفقة عائلتها في مصر، حيث نشرت عددًا من الصور لكواليس الزيارة.

وكشفت بعض المصادر عن كواليس الزيارة، مشيرة إلى سبب اختيار مصر لقضاء إجازة العيد، رغم وجودها شبه الدائم بها، بسبب ارتباطاتها الفنية، يعود إلى أن عائلتها أصرت على قضاء الإجازة بمصر.

وأوضحت المصادر قريبة الصلة بنسرين وعائلتها، أن أسرتها طلبت منها اصطحابهم إلى مصر ليكونوا معها، وليستمتعوا معا بإجازة العيد، وهو ما حرصت نسرين على الاستجابة له.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن نسرين وعائلتها سافروا إلى الساحل الشمالي، فور وصولهم إلى مصر، مقررين أن يقضوا أسبوعا كاملا هناك.

وتحرص الأسرة أيضا على زيارة عدد من أشهر الأماكن السياحية مثل: الأهرامات، وخان الخليلي.

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ولفتت المصادر إلى أن نسرين طافش ستعقد خلال الأيام المقبلة جلسات عمل مع الجهة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل “الزيبق”، وذلك لمعرفة مصير العمل، وهل سيتم تصويره لعرضه في رمضان المقبل أم لا، حتى يمكن أن تحدد لنفسها خريطة العمل المنتظرة استعدادا لرمضان المقبل.

وكان من المفترض عرض “الزيبق 2″، في رمضان الماضي، إلا أنه خرج من المنافسة دون إبداء أسباب.

وشاركت نسرين طافش في المنافسة الرمضانية العام الماضي، بمسلسل “مقامات العشق”.

يذكر أن نسرين طرحت مؤخرا أغنية “عالحب روح وسلملي”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وتقوم حاليا بطرح أغاني على طريقة السينغل، من ضمن أغنيات ألبومها الجديد “الحلوة”.