متابعة بتجــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني نادر الأتات يحصد أصداء أغنيته الجديدة “ونطرتك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وتلقى نادر بعد ساعات معدودة على إطلاق العمل المصوّر الخاص بالأغنية، فيديو لمجموعة من الأطفال يقلدون رقصته وحركاته في الكليب في دلالة واضحة إلى انتشار الأغنية الواسعة في فترة قصيرة جدًا.
وأعرب نادر عن سعادته بالفيديو فأعاد نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وبتعليقه عليه نوّه إلى عفوية هؤلاء الأطفال وروحهم المرحة فكتب: “ولا أهضم من هيك ولابسين متلنا كمان .. الله يحميهن”.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.
لمشاهدة فيديو “ونطرتك”:
كانت هذه تفاصيل خبر أطفال يقلّدون رقصة نادر الأتات الأخيرة.. وهو يعلّق: “ولا أهضم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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