لهذا السبب اعتذر تامر حسني عن إحياء حفلته في مهرجان صلالة السياحي

اعتذر الفنان المصري تامر حسني عن إحياء حفلته الفنية ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي، تاريخ 15 آب/أغسطس الحالي، وذلك بسبب عدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بفرقة تامر الموسيقية.

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واعلن “حسني” الخبر في بيان تم نشره على حسابه عبر موقع فايسبوك وجاء فيه: “بيان إعلامي

الى كل الجماهير الغالية الحبيبة في سلطنة عُمان ومدينة صلالة، نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم في الحفل المقام يوم ١٥ /٨/ ٢٠١٩ ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي وذلك لعدم تمكن ادارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسني. لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتمكن إدارة المهرجان من إيجاد أي حلول، ولحرصنا التام على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل وسنوافيكم ان شاء الله بأي جديد كل الشكر”.

من جهة اخرى، طرح “حسني”، البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “الفلوس”، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام وغيرهم، إضافة إلى ظهور ويزو كضيفة شرف، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق ومن المتوقع طرحه في دور العرض السينمائية في موسم إجازة منتصف العام الدراسي المقبل.