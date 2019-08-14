فارس كرم ينتقد بعض الفنانين اللبنانيين لعدم اتخاذ موقف تجاه "مشروع ليلى"

أثارت تصريحات الفنان اللبنانيّ فارس كرم التي تناول فيها ما حدث مع "مشروع ليلى"، حالة من الجدل وانقسم الرّأي العام حولها، وذلك عندما طُرح عليه سؤال عن "مشروع ليلى" و"إهانتهم الدين المسيحي"، فردَّ: "بدن دعس بالصرماية".

البعض وصف تعليق كرم بالصّادم، وأنّ فارس كرم بعيد عن الدّين من الأساس، لكنْ في تصريح صحفيّ، رد كرم على ذلك: "أنا لسّت ملتزم، وأنا أكتر إنسان عاطل بالدنيا، لكن أنا شخص مؤمن".

وفي حديثه عن الدّين، قال: "الدين والإيمان شيء، والحياة شيء مختلف".

وعتب المغنّي اللبنانيّ على بعض الفنانين اللبنانين المسيحيين بالتّحديد، لأنّهم لم يكن لهم موقف تجاه ما حدّث، واعتبر ذلك معيبًا، وقال: "خايفين يخسروا فانز، بس يا عيب الشوم".

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يُشار إلى أنَّ فرقة "مشروع ليلى" تعرّضت قبل أسابيع لهجوم من قبل رجال دين وفنانين وسياسيين في لبنان، بُغية إلغاء عرضها في "مهرجانات بيبلوس الدولية" والذي كان مقررًا في التاسع من آب/أغسطس الحاليّ، وانتهى الأمر بإلغاء حفلهم "منعًا لإراقة الدّماء وحفاظًا على الأمن والاستقرار".

كما كان أعضاء "مشروع ليلى" تعرّضوا لحملات تهديد وتحريض، خصوصًا عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ على خلفيّة اتّهام الفرقة بـ"مسّ الدّين المسيحيّ".

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