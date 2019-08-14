مايا نصري في عيد ميلادها: عائلتي أجمل هدية

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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة اللبنانية مايا نصري بعيد ميلادها على طريقتها بكلامٍ مؤثر في مدونة باللغةِ الانجليزية كتبتها عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بعائلتها شاكرة زوجها المخرج إيهاب لمعي على محبته ودعمه ووصفته بحب حياتها. وشكرت الله على نعمه بحياتهما بوجود أولادها ميكايللا، جيوفاني والطفلة مانويبللا.

وفيما عبّرت عن امتنانها لمعايدة الجمهور مثمنة محبتهم، تمنت يوما مباركا وسعيداً للجميع