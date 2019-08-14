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""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الفنانة اللبنانية مايا نصري بعيد ميلادها على طريقتها بكلامٍ مؤثر في مدونة باللغةِ الانجليزية كتبتها عبر حسابها الخاص على "تويتر". حيث عبّرت عن سعادتها الكبيرة بعائلتها شاكرة زوجها المخرج إيهاب لمعي على محبته ودعمه ووصفته بحب حياتها. وشكرت الله على نعمه بحياتهما بوجود أولادها ميكايللا، جيوفاني والطفلة مانويبللا.
وفيما عبّرت عن امتنانها لمعايدة الجمهور مثمنة محبتهم، تمنت يوما مباركا وسعيداً للجميع
كانت هذه تفاصيل خبر مايا نصري في عيد ميلادها: عائلتي أجمل هدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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