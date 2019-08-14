خاص| "درويش" لا ينام وشيرين فهمت من أول جملتين.. كواليس "مكتوبلي أغنيلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

كشف عبد المنعم محمد، مخرج مسرحية "مكتوبلي أغنيلك"، كواليس قبول الفنان إيمان البحر درويش والفنانة شيرين، في المشاركة ببطولة المسرحية التي تعرض حاليًا بالإسكندرية.

وقال مخرج العمل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن الفنان إيمان البحر درويش، تحمس لفكرة المسرحية قبل قراءتها، "وقالي أنا معاك دون قيد أي شروط، خاصة أن القطاع العام مش بيدفع فلوس كتير كأجر للفنانين مقارنة بالقطاع الخاص"، ولمدى حبه للمسرحية عقب قراءته لها، لم يكن ينام كثيرًا من أجلها وهو ما كان مفاجئة بالنسبة لي.

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وأضاف: "أما عن الفنانة شيرين، فالتحاور معها في قبول المشاركة بالمسرحية، لم يأخذ وقتًا طويلاً، لأنها من الفنانات اللي بتفهم على طول من أول جملتين، هل العمل يستحق أن يقدم أم لا يستحق؟، فشيرين فنانة غنية فكريًا وثقافيًا وموسيقيًا، وأحد أهم الفنانين اللي تقدر تمثل الشخصية التي تقدمها في المسرحية بكل سهولة ويسر دون وجود أى صعوبة".

"مكتوبلى اغنيلك" تُعرض حاليًا على مسرح محمد عبد الوهاب بالاسكندرية، والعرض من إنتاج فرقة "تحت ١٨" بقيادة الفنان وليد طه.

يشارك في بطولة العمل كل من: إيمان البحر درويش، وشيرين، وصفاء جلال، ووائل علاء، ومصطفى عبدالسلام، وفتحي سعد، ومحمود تركي، ومروه جمال، ومحمد مجدي، ومصطفى يوسف، وعماد عبد المجيد، وزكي لوجو، وحمزه خاطر، والطفلة بيلار.