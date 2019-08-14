متزوجة من مخرج شهير وهذا اسمها الحقيقي.. 10 معلومات عن مايا نصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل الفنانة اللبنانية مايا نصري، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها الثالث والأربعين، حيث ولدت في 14 أغسطس 1976، في قرية صغيرة بشمال لبنان، وبعدها انتقلت مع عائلتها إلى بيروت.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن مايا نصري، كالآتي:

- التحقت مايا بالجامعة اللبنانية لتدرس الفنون الجميلة، وتتخصص في التمثيل وإخراج المسرح والتلفزيون والسينما.

- شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية والسينمائية في لبنان، كما عملت لبعض الوقت كعارضة أزياء.

- في عام 1996 عملت كمذيعة في التلفزيون الوطني اللبناني.

- أحبت مايا بعد العمل كمذيعة، التحول إلى عالم الغناء، لذا شاركت في عام 1999 في البرنامج التلفزيوني (كأس النجوم).

- شاركت مايا نصري في البرنامج عن فئة الفنانة الراحلة ليلى مراد، وغنت أشهر أغانيها، واستطاعت حصد ثلاثة كؤوس (كأس الفنانة وكأس الجمهور وكأس الكؤوس عن فئة الطرب).

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- تحولت مايا مصري للغناء مع مشاركات متقطعة في مجال التمثيل.

- بلغت مشاركاتها التلفزيونية والسينمائية في 14 عمل، كان أولها "العاصفة تهب مرتين" في عام 1995، قبل العمل في التلفزيون اللبناني، وآخرها في فيلم "زنزانة 7" والذي لم يعرض بعد.

- كانت بدايتها في مصر عام 1998، من خلال دور "روفا مانديل" في مسلسل "امرأة من زمن الحب".

- عام 2007، هو عام سعدها، حيث شاركت خالد صالح في بطولة مسلسله "سلطان الغرام"، وشاركت مصطفى شعبان بطولة فيلم "كورد 36"، وشاركت كريم عبدالعزيز بطولة فيلم "خارج على القانون".

- تزوجت في عام 2010، من المخرج المصري إيهاب لمعي.

- في بداية ظهورها الفني والإعلامي كانت تظهر باسمها الحقيقي وهو (مايا الأسمر)، إلا وإنه منذ مشاركتها في برنامج (كأس النجوم) بدأت باستخدام الاسم الفني.

- توقفت منذ عام 2012 عن العمل الفني، وعادت في عام 2018، بفيلم "قسطي بيوجعني" مع الفنان هاني رمزي.