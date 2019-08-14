هذه تفاصيله.. محمد حماقي يتحدى عصام الحضري في ضربات الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر كابتن منتخب مصر السابق عصام الحضري، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي في الجيم.
وكتب الحضري: "النجم محمد حماقي، سعيد إني قابلتك النهاردة في الجيم يا حبيبي، و في انتظار تحدي ضربات الجزاء".
ورد حماقي عليه: "يا حبيبي والله أنا اتبسطت أكتر أني شفتك النهاردة.. يا سد يا عالي، وأنا عند كلامي وقلتلك إني مش زي دروجبا واللاعيبة التعبانة اللي كنت بتصد منهم دول، لو صديت اتنين من الخمسة أنت الكسبان".
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