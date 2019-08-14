مايا دياب تؤجل كليبها "يابا يابا".. وهذا موعد طرحه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن تأجيل طرح كليبها الغنائى الجديد "يابا يابا"، الذى كان من المقرر طرحه مساء أمس الثلاثاء، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وكتبت مايا، عبر حسابها الشخصى على "تويتر" قائلةً: "لظروف خارجة عن إرادتنا، سيتم تأجيل نشر كليب يابا يابا، حتى يوم غد بتمام الساعة الثانية عشرة ظهراً، بتوقيت بيروت على قناتي الرسمية على يوتيوب".

يذكر أن، مايا دياب، تُحيي اليوم الأربعاء، حفلاً غنائيًا بأحد الفنادق فى سوريا، ضمن حفلات صيف 2019 .