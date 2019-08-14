تراند اليوم : حقيقة زواج "حسين سالم" من فنانة مصرية اشتهرت بأدوار الإغراء...

ما لا يعرفه البعض عن رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي وافته المنية أمس في إسبانيا، أنه كان متزوجًا من فنانة مصرية مغمورة، اشتهرت بتقديم الأدوار الجريئة في أعمالها السينمائية وقامت ببعض الأدوار المسرحية.

هذه الفنانة هي منال عفيفي التي تردد أن سالم شاهدها في عمل من أعمالها الفنية وأعجب بها، ونقل لأحد معاونيه رغبته في الزواج بها فتم عرض الأمر عليها، واشترطت الحصول علي شقة في أرقي منطقة في حي المهندسين بالجيزة، واختارتها بالفعل ودفع مليون دولار ثمنًا لها وتم تأثيثها بالأثاث المستورد من الخارج.



وحصلت على هدية من سالم هي عبارة عن سيارات فارهة مرسيدس أحدث موديل وسيارة 4×4 بالإضافة الى سيارة BMW، وتم إيداع مبلغ نقدي كبير في البنوك باسمها، لا يقل عن 20 مليون دولار.

وفور تنفيذ حسين لهذه الطلبات، فاجأها بهاتف أمرها فيه بإنهاء جميع أعمالها وإغلاق الشقة والسفر له إلى إسبانيا لقضاء معه فترة طويلة من الوقت، على ان تضع في اعتبارها ان تعتزل الفن والناس.

وهناك قضى حسين سالم والفنانة شهر عسلهما بشكل أسطوري، ولم يعكر صفوهما سوى الرئيس الأسبق حسني مبارك حين حدث حسين سالم وطلب منه أن يحضر إلى شرم الشيخ فورًا لأمر ضروري.

وعادت الفنانة إلى شقتها الفاخرة بالمهندسين تحت حراسة مشددة ووفق شروط وضعها حسين سالم لها بعدم الخروج أو الدخول من المنزل إلا لرؤيته فقط.

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غير أن عفيفي نفت في وقت لاحق ارتباطها برجل الأعمال وأشارت إلى أنها قامت بمقاضاة من أطلقوا عليها هذه الشائعة.

وتخلى سالم- الذي كان مقربًا من الرئيس الأسبق حسني مبارك- مع أفراد عائلته عن 75 في المائة من ثروتهم في اتفاق تم التوصل إليه في أغسطس 2016 ويتيح لهم العودة إلى مصر دون ملاحقة قضائية.

واستردت إدارة الكسب غير المشروع المصرية 5.3 مليار جنيه (حوالي 321 مليون دولار) بموجب اتفاق تصالح مع سالم وأفراد أسرته.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية التي تبيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب، وفق جماعات معارضة.

وألقي القبض على رجل الأعمال الذي يحمل أيضًا الجنسية الإسبانية بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا التي فر إليها بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك.