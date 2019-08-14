ملامح وفاء الكيلاني المختلفة في أحدث ظهور تثير ضجة…شاهدوا كيف بدت

حرص الفنان تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني على معايدة محبيهما، من خلال صورة جديدة تجمع بينهما مع كتابة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى.

تيم حسن ووفاء الكيلاني ظهرا في الصورة الجديدة لهما على انستقرام، وهما يستمتعان بالعيد في مكان ما لم يكشفا عنه، ولكنهما أطلا بعد غياب على الجمهور برومانسية لافتة.

كما حرصت وفاء الكيلاني على نشر صورة تجمعها بزوجها تيم حسن، على خاصية “ستوريز” على انستقرام، ليتم تبادل صورتيها بقوة على مواقع التواصل.

وأطلت وفاء الكيلاني في الصورتين دون مكياج، مما دفع الجمهور في التفاعل بقوة مع ملامحها من خلال التغزل بجمالها الناعم، حيث وجد الكثيرون أن شكلها يبدو مختلفاً بعض الشيء، ليرجحوا أن السبب يعود لظهورها دون مكياج.

جاءت معظم التعليقات على صور الثنائي تيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني، تتحدث عن جمال الأخيرة دون مكياج، وأن شكلها بدون مساحيق تجميل أجمل كثيراً.

ورغم أن وفاء الكيلاني معروفة بجمالها، لم يخل الأمر من تلميح البعض إلى أنها خضعت لبعض رتوش التجميل مثل حقن وجنتيها بالفيلر مع تعديل أنفها.

تيم حسن ووفاء الكيلاني لا يحبا الظهور على مواقع التواصل كثيراً، وقلما نشرا صورة تجمعهما سوياً.

يذكر أن آخر عمل لتيم حسن هو الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة”، أما وفاء الكيلاني فكان برنامج “تخاريف”.