تامر حسني يعتذر عن حفله في مهرجان صلالة بعمان .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - أعلن الفنان المصري ” تامر حسني ” اعتذاره عن المشاركة في مهرجان صلالة السياحي المقام بسلطنة عمان وإحياء حفله والذي كان من المقرر إقامته غدا الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس .

وكشف بيان على الصفحة الرسمية للفنان تامر حسني على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن سبب الاعتذار حيث أوضح ” حسام حسني ” مدير أعمال تامر حسني أن إدارة المهرجان لم تتمكن من توفير كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية لتامر .

وكتب في البيان قائلا :” إلى كل الجماهير الغالية الحبيبة فى سلطنة عمان ومدينة صلالة نعتذر عن عدم استطاعتنا التواجد معكم فى الحفل المقام يوم 15 أغسطس من ضمن فعاليات مهرجان صلاله السياحي وذلك لعدم تمكن إدارة المهرجان من إصدار كافة التأشيرات الخاصة بالفرقة الموسيقية للفنان تامر حسنى ” .

وأضاف : ” لقد تم إرسال عدة مراسلات لإدارة المهرجان لحل الموقف وللأسف لم تتكمن إدارة المهرجان من إيجاد أى حلول ، ولحرصنا على التواجد نتمنى من الإدارة سرعة التصرف وإيجاد توقيت آخر قريب للحفل .. وسنوافيكم إن شاء الله بأى جديد ” .

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