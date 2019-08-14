كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - تفاجأ جمهور ومتابعي الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” على موقع التواصل الإجتماعي ” إنستجرام ” باختفائها وإغلاق حسابها عليه بشكل مفاجئ .
الأمر الذي وضعهم في حيرة وتعددت التساؤلات حول السبب من وراء ذلك .
حتى خرجت هيفاء وهبي لطمأنة الجمهور وكشف السبب الذي أدي إلى إغلاق الحساب .
فكتبت تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” وأوضحت أن إغلاق حسابها على موقع ” إنستجرام ” يعود إلى مشكلة تقنية حدثت به .
وكتبت قائلة : ” بينما استمتع بمتابعة ردود فعل آخر حفلاتي في السويد عبر حسابي على Instagram تعرض الحساب لعطل تقني ” .
وأضافت : ” تواصلنا مع المسؤولين لإصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن نفقد أيا من محتواه ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف سبب حذف حسابها الشخصي على ” إنستجرام “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.