دنيا الشربيني تتألق بجلسة تصوير بعدسة مصور عمرو دياب!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - أطلت الفنانة المصرية دينا الشربيني على متابعيها بجلسة تصوير جديدة من سان تروبيه في فرنسا بعدسة كريم نور المصور الخاص بالفنان عمرو دياب. وظهرت دينا الشربيني في الصور التي نشرتها عبر حسابها على إنستقرام بشعر غجري وإطلالة جديدة وجريئة، باللونين الأبيض والأزرق. وعايدت دينا الشربيني على جمهورها بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر التعليق على هذه الصور.عمرو F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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