مي عمر تثير التساؤلات بهذه الصورة!

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كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - اثارت الفنانة المصرية مي عمر التساؤلات حول خضوعها لعملية تجميل بعد نشرها صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت مي عمر في الصورة بشعر طويل، وهي ترتدي تنورة قصيرة بيضاء اللون، وبلوزة منقوشة بالورد، وتبدو عليها علامات الإندهاش والتعجب.
وتلقت على الصورة العديد من التعليقات المتسائلة حول إطلالتها هل هي طبيعية أم ناتجة عن عملية تجميل؟
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