شاهد .. محمد صلاح يلعب الكرة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لنادي ” ليفربول ” الإنجليزي على مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس مقطع فيديو لنجم الفريق ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم ” محمد صلاح ” أثناء التدريبات استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام نادي تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي .
ويظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو وهو يلعب الكرة مع طفل من أطفال مؤسسة ” يويفا ” من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .
ويظهر الطفل مبتور القدمين ولكنه كان يتعامل مع الكرة ببراعة فأظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري .
وقد أرفق الفيديو بتعليق : ” من أجل تلك اللقطات تلعب كرة القدم .. صلاح يداعب الكرة برفقة طفلين رائعين من UEFA Foundation ويصنع معهم ذكريات سعيدة مذهلة ” .
ولاقي الفيديو إعجابا وتفاعلا من بين آلاف المتابعين وانتشر بشكل سريع وأشادوا بهذا الموقف الإتساني وتعامل محمد صلاح مع الطفل .
ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية اسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء .
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