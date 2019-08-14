شاهد .. محمد صلاح يلعب الكرة مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - نشرت الصفحة الرسمية لنادي ” ليفربول ” الإنجليزي على مواقع التواصل الإجتماعي مساء أمس مقطع فيديو لنجم الفريق ولاعب المنتخب المصري لكرة القدم ” محمد صلاح ” أثناء التدريبات استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام نادي تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي .

ويظهر محمد صلاح في مقطع الفيديو وهو يلعب الكرة مع طفل من أطفال مؤسسة ” يويفا ” من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة لمؤسسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم .

ويظهر الطفل مبتور القدمين ولكنه كان يتعامل مع الكرة ببراعة فأظهر موهبة كبيرة بتعامله مع الكرة برأسه أثناء لعبه مع النجم المصري .

وقد أرفق الفيديو بتعليق : ” من أجل تلك اللقطات تلعب كرة القدم .. صلاح يداعب الكرة برفقة طفلين رائعين من UEFA Foundation ويصنع معهم ذكريات سعيدة مذهلة ” .

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ولاقي الفيديو إعجابا وتفاعلا من بين آلاف المتابعين وانتشر بشكل سريع وأشادوا بهذا الموقف الإتساني وتعامل محمد صلاح مع الطفل .

ووصل فريق ليفربول إلى العاصمة التركية اسطنبول استعدادا لمواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي اليوم الأربعاء .