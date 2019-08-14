تايلور سويفت أول فنانة تفوز بهذه الجائزة

متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت النجمة العالمية تايلور سويفت أول فنانة تفوز بجائزة أيقونة اختيار المراهقين أي “Teen Choice Icon Award” في خلال حفل جوائز اختيار المراهقين لعام 2019. والجائزة عبارة عن لوح تزلج على الأمواج صُمّم خصيصاً لتايلور سويفت إذ تميز بصور قططها الثلاث ميريديث وأوليفيا وبنجامين. وأثناء إلقائها خطاب تلقيها الجائزة، استغلت تايلور الفرصة لتشجيع فريق “منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات”. والجدير ذكره أن تايلور سويفت هي أول شخص يفوز بتلك الجائزة في تاريخ الحفل.

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