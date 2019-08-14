محمد صلاح يلتقط الصور مع مشجع صغير أصيب أثناء محاولة اللحاق بسيارته

متابعة بتجــــــــــرد: اصطدم المشجع لنادي ليفربول لويس فاولر، 11 عاماً، بعمود إنارة وسقط أرضاً بعدما ركض بجوار سيارة اللاعب المصري محمد صلاح وهو يلوح للأخير.
وبعدما شاهد صلاح الولد الصغير الذي كان برفقة شقيقه يتألم، عاد بسيارته للاطمئنان عليه قبل أن يلتقط معه الصور.
فاعتذر صلاح وأبدى تعاطفه الشديد مع الولدين وجعلهما يشعران بتحسن كبير.
ونشر زوج والدة لويس على تويتر صوراً للمهاجم برفقة الولدين كاتباً: “نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك”.
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