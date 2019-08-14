متابعة بتجــــــــــرد: أبهر نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي معجبيه كالعادة، انما هذه المرّة ليس ببارعته داخل ملعب كرة القدم، انما بمهاراته في المطبخ. فقد شاركت أنطونيلا روكوزو زوجة ميسي، مقطع فيديو لنجم فريق برشلونة وهو يقوم بتحضير منقل الشواء بكل احترافية. وما أذهل رواد الإنترنت أكثر فأكثر، هو الآلة الضخمة والرائعة التي استخدمها ميسي للشواء، والتي تبدو وكأنها تكنولوجيا متقدمة ليست متوفرة حالياً في الأسواق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي استعرض مهاراته بالشواء.. وزوجته نشرت الفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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