أحمد حلمي يعترف بتوقيعه لأحد معجبيه: أيوه خطي

متابعة بتجــــــــــرد: “رب صدفة خير من ألف ميعاد” تلك هي المقولة التي تنطبق جملة وتفصيلاً على ما حدث مع أحد معجبي الفنان الكبير أحمد حلمي الذي اكتشف بالمصادفة امتلاكه ورقة مالية مصرية فئة الخمسة جنيهات عليها توقيع حلمي أثناء عرض فيلم “مطب صناعي”.

حيث قام أحد معجبي حلمي بنشر صورة العملة المالية التي تحمل التوقيع عبور موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وعلق عليها موجهًا سؤاله للفنان أحمد حلمي قائلًا: “أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك هو ده توقيعك ولا اصرف الخمسة جنيه؟”.

ومن جهته قام حلمي بالرد عليه وتأكيد الأمر قائل: “ايوه ده خطي”، لتحظى تلك التدوينية على العديد من الإعجابات .

يذكر أن الفنان أحمد حلمي يشارك بسباق موسم عيد الاضحى من خلال فيلم “خيال مأتة” الذي يمثل عودة حلمي للسينما بعد غياب دام لأكثر من ثلاث سنوات، ويشارك ببطولة الفيلم إلى جانب حلمي الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وغيرهما.