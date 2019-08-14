جيجي حديد تمضي قدمًا في علاقتها العاطفية الجديدة

يبدو أن علاقة عارضة الازياء الأميركية جيجي حديد بعارض الازياء تايلر كاميرون أصبحت قوية في الفترة الاخيرة، حيث أشار موقع E! News إن جيجي وتايلر يقضيان المزيد من الوقت مع بعضهما ويتقربان من بعضهما.

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وأشارت التقارير ان تايلر كاميرون غادر شقة جيجي حديد صباح يوم الاثنين أولاً، وبعد 45 دقيقة غادرت الأخيرة الشقة الواقعة في مدينة نيويورك، حيث بدت بحالة جيدة.

نذكر ان “حديد” انفصلت عن حبيبها المغني زين مالك مطلع عام 2019 بعد قصة حب قوية بينهما، وقد ترددت معلومات في الأيام الماضية حول دخول جيجي في علاقة عاطية جديدة مع تايلر كاميرون.