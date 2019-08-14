خاص- هيفا واليسا صديقتان من جديد؟

Aug 14, 2019
يبقى الوسط الفني متأهبًا للمشاكل والمناوشات التي تحصل بين الفنانين والنجوم من جهة، أو بين متابعي ومعجبي هؤلاء من جهة ثانية، عبر مواقع التواصل، الأمر الذي قد يتطور الى مشادات كلامية ومشاكل كبيرة، يليها حذف وحظر من حساباتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كثيرة هي الاحيان التي نشهد حظر فنانة لزميلتها عن تويتر مثلا، بسبب رأي الاخيرة او تعليقها الذي لم يعجبها، ليتبع ذلك حربا وهمية وهجوم من متابعي ومحبي النجمتين، كلّ مدافعًا عن فنانته المفضّلة.
ورغم الهدوء الذي ساد مواقع التواصل مؤخرا، وقلّة المشاكل بين النجوم، الا ان بعض نجوم الصف الاول ما زالوا غير متابعين لبعضهم عبر “تويتر” وانستغرام، الامر الذي ينتبه له الجمهور المتابع، وينتظر حصول أي تغييرات مفاجئة.
من هنا، فقبل بضعة أيام، لوحظ على حسابات النجمتين هيفا وهبي واليسا أمرًا غريبًا، وهو متابعة هاتين النجمتين لبعضهما البعض، بعد مشاكل بينهما حصلت في السابق، الا انه من الواضح ان كل تلك المشاكل اختفت وعادت المياه الى مجاريها، خصوصًا بعدما اجتمعتا في حفل زفاف نجل المصمم العالمي ايلي صعب وتشاركتا الاغنيات واللحظات المميزة.
وفور انتشار هذا الخبر، بدأت التهنئات من المتابعين الذين اشادوا بهذه الخطوة متمنين أن تبقى الامور هادئة وعلى ما يرام، والصداقة والالفة قائمة بين كل من هيفا واليسا.
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