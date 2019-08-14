رانيا يوسف تستكمل دورها في "الآنسة فرح"

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""الخليج 365"" من بيروت: تستكمل الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ دورها في مسلسلها الجديد "​الآنسة فرح​" الذي كان يحمل اسم "شكة دبوس"، بعد إجازة عيد الأضحى. وهو دراما مقتبسة من عملٍ أميركي، ومؤلف من عدة أجزاء، من إخراج المصري أحمد الجندي.

وفيما شاركت صورتها وهي مرتدية النقاب ضمن الإعلان الدعائي لفيلمها الجديد بعنوان "ليلة حب" الذي سيُعرض في المسابقة الرسمية ضمن فعاليات مهرجان "Aarhus arab" بفئة الأفلام الروائية القصيرة، لا تزال تننظر عرض فيلمها الجديد "كاس وداير" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويجمعها في بطولته مع باسم سمرة.