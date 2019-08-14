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""الخليج 365"" من بيروت: ردت وسائل الإعلام على تساؤلات الجمهور المصري عن سبب عدم نشر النجمة العالمية جينيفر لوبيز لقطات من حفلها في مدينة العلمين المصرية عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث أوضحت مصادرها بأن الاتفاق كان يقضي بحضور "لوبيز" الى مصر لإحياء الحفل فقط. حيث لم يشمل العقد بنداً يقضي بنشر صور دعائية من الحفل أو لمصر، وهو ما تتقاضى عليه أجراً منفصلاً.
هذا وأشارت بعض المواقع إلى أنها كانت تتوقع ترتيب زيارة إلى المعالم السياحية مع أولادها، ولكن الجهات المعنية لم تنظم لها رحلة خاصة رغم نجاح حفلها بحضورٍ تخطى الـ25 ألف شخصاً تقدمهم عدة نجوم وفاعليات.
إلا السؤال يطرح نفسه: هل قصدت لوبيز تجاهل نشر صورها من مصر رداً على الحملات التي طالبت بإلغاء حفلها قبل إقامته، خاصةً بعدما نشرت صورها من حفلها في اسرائيل؟!
ولا بد من الإشارة إلى أنها اختتمت جولتها في روسيا، فيما بدأت بالترويج لفيلمها الجديد عبر مختلف صفحتها معلنة موعد عرضه في 13 سبتمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحات جنيفر لوبيز تتجاهل حفلها في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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