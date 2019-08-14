لندن - لايف ستايل
أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان العراقي الشاب محمود التركي أكبر حفلات العيد في لندن، ويعد هذا الحفل هو الأكبر حضورا في الحفلات العربية على مدار السنوات الأخيرة، حيث امتلأ مسرح ويسمنيستر التاريخي بنحو ١٦٠٠ شخصين من مختلف الجنسيات ليسجل الحفل رقما قياسيا في الحضور، حيث تقام الحفلات العربية عادة في قاعات فندقية لا تتسع لأكثر من ٤٠٠ شخص.
وبدأ الحفل الفنان العراقي الشاب محمود التركي والذي حقق جماهيرية كبيرة في الفترة الأخير بفيديو كليب "تعال تعال" الأكثر مشاهدة في العالم العربي بمشاهدات تفوق ٤٤٤ مليون على يوتيوب، ما انعكس على التفاعل الجماهيري الكبير معه خاصة مع أغاني حبيب قلبي المحترم وضمن ضمي.
أما مسك الختام فكان للفنان اللبناني عاصي الحلاني والذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل الهوارة وانا مار مريت وغيرهاكما حرص على تقديم ابنه الوليد على خشبة المسرح ليؤدي أغنية معه.
اقرا ايضاً:
عاصي الحلاني يحيي حفل غنائي في اليونان
الحفل أقيم في مسرح ويستمينيستر التاريخي بجوار قصر باكينجهام وميدان البرلمان وهو مسرح أنشئ منذ أكثر من ألف عام ووقف على خشبته كبار نجوم العالم وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل للجالية العربية على مسرح من هذا النوع.
قد يهمك ايضاً:
مايا دياب وعاصي الحلاني يغنيان أفضل أغانيهما في منتجع "كونكورد" الفاخر
عاصي الحلاني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني ومحمود التركي يشعلان حفل عيد الأضحى في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.