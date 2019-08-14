عاصي الحلاني ومحمود التركي يشعلان حفل عيد الأضحى في لندن

أحيا النجم اللبناني عاصي الحلاني والفنان العراقي الشاب محمود التركي أكبر حفلات العيد في لندن، ويعد هذا الحفل هو الأكبر حضورا في الحفلات العربية على مدار السنوات الأخيرة، حيث امتلأ مسرح ويسمنيستر التاريخي بنحو ١٦٠٠ شخصين من مختلف الجنسيات ليسجل الحفل رقما قياسيا في الحضور، حيث تقام الحفلات العربية عادة في قاعات فندقية لا تتسع لأكثر من ٤٠٠ شخص.

وبدأ الحفل الفنان العراقي الشاب محمود التركي والذي حقق جماهيرية كبيرة في الفترة الأخير بفيديو كليب "تعال تعال" الأكثر مشاهدة في العالم العربي بمشاهدات تفوق ٤٤٤ مليون على يوتيوب، ما انعكس على التفاعل الجماهيري الكبير معه خاصة مع أغاني حبيب قلبي المحترم وضمن ضمي.

أما مسك الختام فكان للفنان اللبناني عاصي الحلاني والذي أمتع الجمهور بمجموعة من أغانيه الشهيرة مثل الهوارة وانا مار مريت وغيرهاكما حرص على تقديم ابنه الوليد على خشبة المسرح ليؤدي أغنية معه.

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الحفل أقيم في مسرح ويستمينيستر التاريخي بجوار قصر باكينجهام وميدان البرلمان وهو مسرح أنشئ منذ أكثر من ألف عام ووقف على خشبته كبار نجوم العالم وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل للجالية العربية على مسرح من هذا النوع.

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