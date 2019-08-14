مدير أعمال هيفاء وهبي يخرج عن صمته ويوضح أن علاقته بها لم تتأثر إطلاقًا

خرج محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سابقًا، عن صمته لتوضيح العديد من الشائعات التى انتشرت مؤخرًا بعد تركه إدارة أعمالها، مؤكدًا أن علاقته بها ليس لها علاقة بالعمل ولم تتأثر إطلاقًا، مؤكدًا في تصريحات صحفية، أن هيفاء تعرضت في الفترة الأخيرة لوعكة صحية شديدة بالفعل بعدما أصيبت بفيروس فى المعدة وليس في الكبد كما أشيع، مشددًا على أنها لم تصب بالسرطان وأن كل ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة ليس له أساس من الصحة.

أما عن شائعة تناول هيفاء للخمور والمخدرات، فقد أكد أنها بعيدة كل البعد عن هذه الأجواء تمامًا، وأنها لم تتناول مثل هذه الأشياء، موضحًا أنها شائعات تلاحق أي فنان.

وكانت "فوشيا" علمت من مصدر مُقرّب من محمد الوزيري، أن علاقة الأخير بهيفاء عميقة ومليئة بالمواقف الجيدة، التي يصعب على الفنانة اللبنانية التفريط فيها، مؤكدًا أنه ليس مُجرد مدير لأعمالها؛ إذ إن الغالبية من النجوم يتخذون أشقاءهم مديرين لأعمالهم، لكونهم الأقرب لهم.

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وأضاف المصدر أنه بسبب تلك العلاقة، أجرت هيفاء بضع محاولات لإقناع وزيري بالرجوع مرة أخرى لعمله معها، وعدم الالتفات وراء ما يُقال عنهما؛ إذ إنها نجمة ومُعرضة للقيل والقال من آن لآخر، مشيرًا إلى أن هيفاء اعتادت على إخلاص ومهنية وزيري ورأت أنه من الصعب تعويضه.

يذكر أن محمد الوزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، كان أعلن استقالته رسميًّا من إدارة أعمال الفنانة اللبنانية، بسبب تعرضه لهجوم عنيف من جانب جمهورها ومتابعيها لانتقاده فرقة "مشروع ليلى" المثيرة للجدل.

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