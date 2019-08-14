سمية الخشاب تُفاجئ الجميع بدعواتها بالشفاء للإعلامية ريهام سعيد رغم الخلاف

فاجأت الفنانة المصرية سمية الخشّاب، المتابعين بدعواتها بالشفاء للإعلامية ريهام سعيد، رغم وجودِ خلافٍ سابق بينهما بسبب زواجها من أحمد سعد آنذاك، وفي حوارٍ صحفي، نفت الخشاب وجود خلافٍ بينها وبين الإعلامية المصرية، وقالت: "هاجمتني وهي حرة في رأيها، ولكني أفصل تمامًا بين المرض وهجومها، لأني تربيت على الدعاء لأي مريض حتى لو كان من أشد أعدائي، لإيماني بأن المرض لا يوجد به شماتة، وأنا حزنت عليها وانتابتني حالة نفسية سيئة، ووجدت نفسي بلا تفكير أدعو لها بالشفاء عبر حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، هاجمت سمية الخشاب عدةَ مراتٍ بسبب زواجها من الفنان المصري أحمد سعد، حيث وجّهت ريهام لها رسالةً من خلال برنامجها "صبايا الخير"، وقالت: "ريم البارودي اتجرحت من زيجة أحمد سعد الأخيرة، لو في حب بيتبني على الأذية هتبقى آخرته أذية"، موجهةً حديثها للفنانة سمية الخشاب: "كما تدين تدان".

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الجديرُ بالذكر أنَّ ريهام كشفت مؤخرًا أنّها أجرت عملية جراحية لإزالة أنفها بالكامل وتركيبه مجددًا بسبب إصابتها بميكروب يؤثّر على مناعتها ويُهدّد المخ، وعلّقت بعد ذلك على عودتها لحياتها الطبيعية قائلةً: "الدكتور سمح لي بالعودة لحياتي الطبيعية، وبيقول لي ده حصل معجزة، المعجزة دي حصلت بدعائكم، بجد شكراً، للتوضيح الدكتور سمح لي بالحركة لأنَّ ابتدا يظهر أعراض اكتئاب شديد ومحطوطة تحت الملاحظة ٣ شهور"، لافتةً إلى أنَّ عودتها لبرنامجها ستكون بدون أذن ونصف أنف، وهو ما أثار السخرية والتساؤلات حول طبيعة مرضها.

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على صعيدٍ آخر، تعتزمُ سمية الخشاب طرح أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، حيث استعانت بشاعرين مصريين في كتابتها، هما محمد حسن وهشام صادق، واللافت أنَّ الأغنية من تلحينها.

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