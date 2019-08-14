يُسرا تُهاجم مروجي الشائعات وتوضح حقيقة ما حدث مع إلهام شاهين في الحج

نفت الفنانة المصریة یُسرا ما أُثير حول مجاملة المملكة العربية السعودية لها بفتح الروضة الشریفة في المسجد النبوي الشریف، وبرفقتها الفنانة المصرية إلهام شاهين، والإعلامية المصرية هالة سرحان، موضحةً أن الصورة المنتشرة لهن تمَّ تفسيرها بشكلٍ خاطئ، مُطالبة في تصريحاتٍ صحفيةٍ بالتوقف عن اختلاق أحاديث لا أساس لها من الصحة، مؤكدةً أنَّ الصورة تم التقاطها لحظة خروج البعض من الزیارة، مشددةً على أنَّ الروضة لم تفتح لهن، وأردفت: "نحن في بلدٍ مقدس وخاضعٍ لأنظمةٍ وقوانین، ولن یجامل أحد على حساب كسر ھذه الأنظمة، لذا أقول لمختلقي الشائعات في ھذه الأیام المباركة كفى".

وعن قصة اختفاء زميلتها الفنانة إلھام شاھین، أثناء قضائهما للمشاعر المقدسة، قالت إنَّ رجال الأمن بحثوا عنھا كثيرًا حتى تمكّنوا من الوصول إلیھا في وقتٍ قیاسي وإعادتھا، لافتةً إلى أنَّ هذا یؤكّدُ مدى إخلاص وتفاني رجال الأمن رغم كثرة أعداد الحجاج، معربة عن سعادتها بالذهاب إلى الحج للمرة الثالثة، موضحةً أنها انبھرت بمستوى التنظیم الذي تقوم به المملكة في موسم الحج، مستطردةً: "قدمت للمملكة من قبل، بنحو ثلاثین مرة، وأدیت الحج ثلاث مرات، وأجد الناس فرحة ومبسوطة وراضیة كل الرضا بسبب الخدمات المقدمة والتعامل الإنساني الراقي والمساعدات العظیمة من رجال الأمن تحدیدًا وكل العاملین على خدمة حجاج بیت الله الحرام".

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ونوّهت إلى أنَّ سبب قدومھا للحج ھو أداء الفریضة عن والدتھا التي توفیت قبل أقل من شھر، فقالت: "بعد وفاة والدتي رفضت إلهام وهالة أن يتركوني وحدي بسبب التعب لذلك تواجدت ھنا لأداء ھذه الحجة عن والدتي برفقتھما، داعيةً الله أن یتقبّل من الجمیع حجھم ویعودوا سالمین إلى بلادهم.

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