أحمد عز يدّعي على شقيقة زينة

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""الخليج 365"" من بيروت: أمضى الممثل المصري أحمد عز ساعات طويلة في نيابة منطقة العلمين حيث استمع المحققون لروايته بعدما قدم محضراً ضد ياسمين شقيقة الفنانة زينة، اتهمها فيه بالتعدي والتطاول عليه بالضرب والسب في مكانٍ عام.

وفيما رفض التنازل عن المحضر قررت النيابة إستدعاء زينة وشقيقتها كما أمرت بتفريغ الكاميرات المتواجدة في المكان ولا تزال الإجراءات القانونية مستمرة.

يشار إلى أن خبر الاشتباك بالأيدي بين "عز وزينة" كان قد انتشر على مختلف وسائل الإعلام التي روت أن شقيقة زينة وقع نظرها على "عز" في باحة الفندق فتوجهت إليه قائلة: "مش هاتعترف بالولاد بقى... أنا حالفة لو شفتك حاضربك بالجزمة".. الأمر الذي دفعه ليصرخ بوجهها ليشتد الخلاف ويتطور لشجار بالأيدي تدخلت فيه طليقته زينة التي صرخت بوجهه بدورها واشتبكت معه.

يُذكر أن الأزمة بين زينة وعز دامت خمسة سنوات في محاكم الأسرة التي أقرت بأبوته لتوأمها رغم رفضه الاعتراف بزواجه منها وأبوته للطفلين