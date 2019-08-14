شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الجريمة After Exile يجمع روبرت دي نيرو وشيا لابوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون نجم هوليوود الشهير روبرت دي نيرو البالغ من العمر (75 عامًا) مع النجم الأمريكي شيا لابوف ذو الـ(33 عامًا) في عمل سينمائي جديد يحمل اسم "After Exile"، حيث يقوم النجمان بدور أب وابنه والعمل تدور أحداثه في سياق درامي وأجواء جريمة.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج فيلم "After Exile" المخرج الأمريكي جوشوا مايكل ستيرن، وسيعلن قريبًا عن باقي طاقم العمل الذي سيشارك دينيرو وشيا البطولة، إضافة إلى موعد ومكان بدء التصوير.