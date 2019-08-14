محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة الشابة إيمان سلامة، جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية. وإرتدت إيمان سلامة ملابس من السبعينات، وظهرت في منطقة وسط البلد بالقاهرة. وعلقت إيمان على الصورة:old but gold". وكانت آخر مشاركات إيمان سلامة، في مسلسل "الضاهر"، من تأليف تامر عبدالمنعم وإخراج ياسر زايد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جلسة تصوير جديدة لـ إيمان سلامة بإطلالة كلاسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.