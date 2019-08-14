"يا روقة يا غالي".. رسالة مؤثرة من رانيا فريد شوقي لفاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة تتحدث بها عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بعد عودة عرض مسرحية "الملك لير" عقب وفاته.

وكتبت رانيا: "يا روقه (فاروق الفيشاوي) يا غالي إمبارح أول ليلة عرض من غير طلتك علي المسرح وروحك الحلوة وخفة دمك في الكواليس ياااااه.. إحساس صعب مختلط ما بين المهنية والعاطفة، وخصوصًا المسرح التزام مهما كانت الأسباب".

Advertisements

وتابعت رانيا: "حقيقي افتقدناك بشدة ومن أول ما دخلت المسرح وصورتك منورة، قريت لك الفاتحة ودايما بدعيلك أنت غبت بالجسد لكن لم ولن تغيب عن البال والقلب.. الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة".

يُذكر أن أسرة "الملك لير" عادت من السعودية بعد عرض المسرحية على مسرح جدة 3 أيام أمام جمهور السعودية للمرة الأولى، وعرضت المسرحية بعدها في مصر خلال عيد الأضحى.

مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة إخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، من بطولة يحيى الفخرانى البطولة فاروق الفيشاوى ورانيا فريد شوقى وهبة مجدى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمى وأيمن الشيوى ونضال الشافعى وناصر سيف وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.