شاهد.. رجل أمن سعودي يؤدي التحية العسكرية لوالدته !

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - حظي رجل أمن سعودي بإعجاب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أدى التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.
وحسب صحيفة “سبق” السعودية، فإن “السيدة هي أيضا والدة الشهيد إبراهيم عسيري”، الذي فقد حياته أثناء عملية عسكرية جنوبي المملكة.
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