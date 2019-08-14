كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - شهدت قرية سليمان يونس التابعة لقرية زاوية غزال مركز دمنهور في البحيرة في مصر، جريمة قتل أب لإبنته وعشيقها، بمساعدة إبنه.
وتوصلت التحريات إلى أن مرتكب الجريمة “ا. م. أ” هو موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، وبمساعدة ووجود إبنيه “م” في المرحلة الثانوية العامة، و”أ” طالب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، وذلك بعد ضبط الإبنة مع عشيقها في وضع مخل بالآداب بغرفتها.
وقال الأب إنه شعر بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وصعد إلى الطابق الأعلى، ووجد إبنته في أحضان شاب داخل غرفة نومها، ما دفعه لتقييدها بالحبال بمساعدة إبنيه، وطلب من إبنه الأكبر ذبح شقيقته وعشيقها لكنه رفض، فطلب الشيء نفسه من إبنه الآخر، والذي نفذ الطلب، وذلك إنتقاماً لشرف العائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ذبح شقيقته بطلب من والده بعد ان ضبطوها في احضان شاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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