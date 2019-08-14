شاهد.. منى زكي ترقص بحماس في حفل جنيفر لوبيز

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 06:51 صباحاً - تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية منى زكي ظهرت فيه وهي ترقص خلال الحفل الذي أحيته الفنانة العالمية جنيفر لوبيز في مدينة العلمين الجديدة في مصر.

وبدت منى زكي في المقطع المصور وهي ترتدي ملابس بيضاء وترقص بحماس شديد على أنغام إحدى الأغنيات.

كما ظهر زوجها الممثل أحمد حلمي وهو يقف في الخلف مكتفياً بالمشاهدة.