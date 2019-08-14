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""الخليج 365"" من بيروت: أطلّ الفنان فضل شاكر بفيديو طريف مع أصدقائه من خلال مقطع مصور نشره صديقه المحامي نبيل الحلبي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك".

وظهر "شاكر ضاحكاً وساخراً من نفسه لكونه لم يستطع أن يرى بوضوح خلال تصوير الفيديو. فوضع نظارته الطبية وقال مبتسماً باللهجة اللبنانية العامية: "خفّ نظرنا". ما يعني أنه أصبح يحتاج للنظارة حتى ير بوضوح مع تقدمه في السن!



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كانت هذه تفاصيل خبر فضل شاكر يستعين بنظارته في جلسة مع أصدقائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.