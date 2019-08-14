شكرا لقرائتكم خبر عن فى بورتوفينو.. تعرف على سعر فستان كريس جينر من تصميم Dolce & Gabbana والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت كريس جينر إمبراطورة عائلة كاردشيان مفعمة بالحيوية والتى تعرف دائما أنها واحدة من أرقى النجمات فى العالم، وذلك خلال تواجدها فى بورتوفينو احتفالا بعيد ميلاد ابنتها النجمة كيلى جينر. التقطت عدسات مصورى "البابارتزى" عدة صور لكريس جينر البالغة من العمر (63 عاما)، حيث ظهرت كريس مرتدية فستان طويل مطبوع عليه "زهور عباد الشمس"، وقد حمل الفستان إمضاء دار أزياء " Dolce & Gabbana " وصل سعره إلى 1700 جنيه استرلينى.

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