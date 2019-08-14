فيفي عبده تتعرض لازمة صحية.. وهذا ما كشفه طبيبها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - اعتذرت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده عن عدد من الحفلات التي كان من المقرر أن تحييها خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب إصابتها بأزمة صحية.

وبعد الكشف الطبي اتضح أنّ فيفي عبده تعاني من نزلة معوية حادة وأكد لها الطبيب المعالج أنّ السبب هو تناولها إحدى الأكلات غير معروفة المصدر.

ونصحها طبيبها المعالج بالراحة لأيام عدة لعدم تطور حالتها، وأوصاها بالابتعاد عن الأطعمة الجاهزة خلال هذه الفترة .

يذكر أنّ الفنانة فيفي عبده كانت تقضي إجازة الصيف بالساحل الشمالي خلال الأيام الماضية وشاركت جمهورها ومحبيها عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المقاطع المصورة لها، وهي تقدم وصلات الرقص التي تعودت على تقديمها طوال الفترات الماضية.