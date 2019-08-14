شاهد.. اشكال وتضارب في ملهى ليلي في لبنان!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 05:46 صباحاً - نشرت صفحة “وينيه الدولة” على الفايسبوك فيديو لاشكال في احد الملاهي الليلية في منطقة جونية في لبنان بين مجموعة من الشبان تطور الى تضارب بالأيادي والكراسي.

اشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد الملاهي الليلية هكذا نوع من الاشكالات، اذ غالباً ما تنتهي بتدخل رجال الأمن لتهدئة الوضع وإخراج مسببي الاشكال من المكان.