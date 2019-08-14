يارا تتألق بحفل الأضحى في بيروت

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""الخليج 365"" من بيروت: تألقت الفنانة اللبنانية يارا، في حفل عيد الأضحى، الذي أحيته بمشاركة الفنان السوري ناصيف زيتون في العاصمة اللبنانية بيروت. حيث قدمت مجموعة من أعمالها القديمة والجديدة وخاطبت الحضور شاكرة جهود المنظمين لإنجاح الحفل وتمنت للجميع أيام بركة وخير وسط تصفيق الجمهور من مختلف الجنسيات العربية على وقع أعمالها الخاصة بالإضافة للأغنيات الشعبية العراقية منها والخليجية. Advertisements هذا وأشعل الفنان ناصيف زيتون الأجواء بوصلته الغنائية التي قدّم فيها باقة من أعماله ولبّى طلبات الحضور الذي ردد معه أغنياته بحماس تُرجِمَ على المسرح ولاحقاً على مواقع التواصل الاجتماعي.



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