شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى يقلد نسخة طبق الأصل من "بروش أم كلثوم".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أحداث فيلم "خايل مآته" للنجم أحمد حلمى، الذى يعرض حاليًا بجميع دور العرض السينمائى، يؤسس "يكن سنهور" -أحمد حلمى- مؤسسة "الكيان" وهى مؤسسة متخصصة فى سرقة التحف الثمينة والأنتيكات باهظة الثمن، ويتكون أعضاء هذا الكيان من الفنان رشوان توفيق، ولطفى لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإنعام سالوسة، ومع مرور أحداث الفيلم، يرى الجمهور "الكيان" وبداخله مجموعة كبيرة من التحف والمقتنيات العالمية التى سرقها أعضاء هذا الكيان بداية من السيتينيات.

ونجد النجم القدير حسن حسنى خلال الأحداث، يظهر كصديق مقرب من "يكن سنهور"، وخلال الأحداث يطلب يكن من حسن حسنى أن يقلد نسخة طبق الأصل من "بروش أم كلثوم"، خاصة أنه يريد أن يقدمه "مهر لحبيبته "بكينام ".

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وبالفعل يقوم حسن حسنى بتقليد نسخة طبق الأصل من "بروش أم كلثوم"، ولكنه يوضح حقيقة الأمر لحبيبة "يكن" عن طريق "جواب" بخط اليد"، خاصة أن أحداث الفيلم تدور فى حقبة الستيينات، وسيقدم لها الأخير "بروش" مضروب، ولذلك تقرر أن تتركه، ويكتشف يكن سنهور أن حبيبته تركته بسبب "كذبه وتضليله وبخله" لمن حوله.

فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمى، منة شلبى، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حسن حسنى، لطفى لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعى.