شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم spider-man far from home يتذيل قائمة شباك التذاكر ويقترب من الخروج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيل فيلم الأكشن والاثارة spider-man far from home، قائمة شباك التذاكر فى نهاية الأسبوع، بعائدات ايرادات بلغت 5.3 مليون دولار محلياً ليصل قيمة الايرادات المحلية 375 مليون دولار منذ عرضه فى بداية يوليو الماضى.

واحتل الفيلم الذى يقوم ببطولته الممثل العالمى توم هولاند، المركز الأخير فى شباك التذاكر بعد وصول قيمة إيراداته مليار و100 مليون دولار عالمياً، ليقترب من الخروج من سباق شباك التذاكر.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التى تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.

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