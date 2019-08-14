صور| رشا الخطيب تقضي إجازتها في اليونان وتعود بـ"لخبطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

حرصت الفنانة والإعلامية رشا الخطيب، على قضاء إجازة عيد الأضحى، في اليونان.

وتستعد الخطيب، للعودة إلي الساحة الإعلامية، عقب العيد، ببرنامج جديد تحت عنوان "لخبطة"، والمقرر أن يتم عرضه على شاشة "المحور".

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البرنامج اجتماعى يعتمد على عرض تحقيق قصير عن كلّ قضية يتم مناقشتها على الهواء، وتصل مدّة الحلقة لساعة كاملة.

وكانت الفنانة رشا الخطيب، قد اختفت عن الساحة الفنية قبل عدة أشهر، عقب تقديمها لأحد الأدوار المُثيرة في مسلسل "البيت الكبير"، الذي عُرض على قناتي النهار والأولى بالتليفزيون المصري.

وقدمت رشا، خلال المسلسل شخصية "داليدا"، الفتاة التي كان تمارس الأعمال المنافية للآداب، قبل أن تتحول إلى سيدة أعمال وتمتلك فندقًا بالإسكندرية، وتسعى للحصول على أموال من عبدالحكيم "أحمد بدير" لكي تشتري فندقًا في الغردقة.