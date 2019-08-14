فيديو| أغنية "راحت ليالي" لأنغام بصوت لقاء الخميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر: حرصت الفنانة لقاء الخميسي، على إعادة غناء أغنية "راحت ليالي" للمطربة أنغام. ونشرت لقاء، فيديو لها وهي تغني الأغنية، عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت قائلةً: "راحت ليالي.. أنغام". يُذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "أبواب الشك"، وشارك فى بطولة العمل عدد من الفنانين على رأسهم خالد سليم وعائشة بن أحمد.

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