سيف عريبي: هذا الشاب هو صوت الحب القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر المنتج سيف عريبي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو لشاب يُغني. وعلق عريبي، على الفيديو، قائلًا: "صوت الحب القادم قريبًا". ونال الفيديو، إعجاب مُحبي ومتابعي سيف، بينما لم يفصح بأي معلومات عن هوية الشاب صاحب الصوت. يُذكر أن المُنتج سيف عريبي تعاقد مع الفنان محمد رمضان على بطولة فيلم "شبح الليل" من إخراج ياسر الياسري.

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