يسرا توضح حقيقة إخلاء الروضة الشريفة لها ولالهام شاهين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:49 صباحاً - نفت الفنانة المصرية يسرا الاشاعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إخلاء الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف لها وللفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان قبل صعود عرفات.

وقالت «يسرا» لصحيفة «عكاظ» السعودية: «كفاية اختلاق كلام لا أساس له من الصحة، نحن التقطنا صورة والناس تخرج من الزيارة، والروضة لم تفتح لنا»، مضيفة: «نحن في بلد مقدس وخاضعة لأنظمة وقوانين، ولن يجامل أحد على حساب كسر هذه الأنظمة، لذا أقول لمختلقي الشائعات في هذه الأيام المباركة كفاية».

وروت الفنانة يسرا قصة ضياع زميلتها الفنانة إلهام شاهين في المشاعر المقدسة، موضحة أن رجال الأمن بحثوا عنها وتمكنوا من الوصول إليها في زمن قياسي وإعادتها، ما يؤكد مدى إخلاص وتفاني رجال الأمن رغم كثرة أعداد الحجاج.

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وأبدت يسرا التي تحج للمرة الثالثة انبهارها بمستوى التنظيم التي تقوم به المملكة السعودية في موسم الحج.

وقالت خلال وجودها في مشعر منى: «قدمت للمملكة من قبل، بنحو ثلاثين مرة، وأديت الحج ثلاث مرات، وأجد الناس فرحة ومبسوطة وراضية كل الرضا بسبب الخدمات المقدمة والتعامل الإنساني الراقي والمساعدات العظيمة من رجال الأمن تحديدا، وكل العاملين على خدمة حجاج بيت الله الحرام، مستدلة بقصة ضياع الفنانة إلهام شاهين».

وأضافت: «أنا سعيدة جدًا بهذه الخدمات الموجودة التي تسهل وتيسر على الحجاج مناسكهم، وطريقة تقديمها، حيث إن الجميع يريد أن يساعد ومن قلبهم وبإخلاص وتفان وحب كبير وحرص، ويبذلون جهدًا كبيرًا». وكشفت أن سبب قدومها للحج هو أداء الفريضة عن والدتها التي توفيت قبل أقل من شهر، وذلك برفقة الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، وقالت: «بعد وفاة والدتي رفضوا أن يتركوني وحدي بسبب تعبي؛ لذلك كنت هنا لأداء هذه الحجة عن والدتي برفقتهم، سائلة الله أن يتقبل من الجميع حجهم ويعودوا سالمين غانمين مأجورين».